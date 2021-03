Milan-Manchester United 0-1, le pagelle di CalcioWeb: l’ex Juve Pogba condanna i rossoneri, Red Devils ai quarti (Di giovedì 18 marzo 2021) Non sono mancate le emozioni nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, sono scese in campo Milan e Manchester United. La squadra di Stefano Pioli non è riuscita a mantenere il risultato dell’andata (1-1), alcune disattenzioni hanno fatto la differenza: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Delusione per i rossoneri che devono salutare la competizione, adesso il Milan dovrà concentrarsi sul campionato e confermarsi in zona Champions League. Nel primo tempo la sfida non si sblocca, nella ripresa entra l’ex Juventus Pogba e trova subito il gol in mischia. Pioli si gioca la carte Ibrahimovic, è proprio lo svedese il calciatore più pericoloso del ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 marzo 2021) Non sono mancate le emozioni nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, sono scese in campo. La squadra di Stefano Pioli non è riuscita a mantenere il risultato dell’andata (1-1), alcune disattenzioni hanno fatto la differenza: è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. Delusione per iche devono salutare la competizione, adesso ildovrà concentrarsi sul campionato e confermarsi in zona Champions League. Nel primo tempo la sfida non si sblocca, nella ripresa entrantuse trova subito il gol in mischia. Pioli si gioca la carte Ibrahimovic, è proprio lo svedese il calciatore più pericoloso del ...

