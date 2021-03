Maneskin tolgono parolacce da 'Zitti e buoni' per l'Eurovision: "Ribelli, ma non scemi" (Di giovedì 18 marzo 2021) “Siamo rock e pronti a tutto”, dicono i Maneskin. Forti di questo, i Maneskin hanno portato con il brano Zitti e buoni (già disco d’oro e 18 milioni di streaming) il rock a Sanremo e hanno vinto. Ora sono pronti ad approdare all’Eurovision Song Contest, che però - da regolamento - non accetta parolacce nei testi, tanto da costringere la band a modificare il testo per esibirsi a Rotterdam. “Siamo Ribelli, mica scemi - sintetizza con un sorriso Damiano, il frontman del gruppo -. Non ci ha fatto piacere dover cambiare il testo, ma c’è un discorso di buon senso”. Dopo Sanremo, i Maneskin sono pronti a presentare il loro nuovo progetto discografico, a due anni dal debutto con Il ballo della vita: Teatro d’ira - Vol.I, prima parte di un ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) “Siamo rock e pronti a tutto”, dicono i. Forti di questo, ihanno portato con il brano(già disco d’oro e 18 milioni di streaming) il rock a Sanremo e hanno vinto. Ora sono pronti ad approdare all’Song Contest, che però - da regolamento - non accettanei testi, tanto da costringere la band a modificare il testo per esibirsi a Rotterdam. “Siamo, mica- sintetizza con un sorriso Damiano, il frontman del gruppo -. Non ci ha fatto piacere dover cambiare il testo, ma c’è un discorso di buon senso”. Dopo Sanremo, isono pronti a presentare il loro nuovo progetto discografico, a due anni dal debutto con Il ballo della vita: Teatro d’ira - Vol.I, prima parte di un ...

