LIVE Sci alpino, SuperG Lenzerheide in DIRETTA: Marco Odermatt deve vincere e sperare (Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Startlist, programma, orari, tv della discesa libera maschile di Lenzerheide – La presentazione delle finali di Coppa del Mondo di Lenzerheide – Classifica Coppa del Mondo maschile – Le dichiarazioni di Dominik Paris dopo il terzo posto in Coppa del Mondo di discesa Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Lenzerheide, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Si chiude la Coppa di SuperG, meteo permettendo, in questa travagliata settimana svizzera fatta di neve e nuvole basse sulla pista che ospita le ultime gare della stagione. Da assegnare ancora la Coppa del Mondo di specialità e quella generale. Fari puntati su Vincent ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAStartlist, programma, orari, tv della discesa libera maschile di– La presentazione delle finali di Coppa del Mondo di– Classifica Coppa del Mondo maschile – Le dichiarazioni di Dominik Paris dopo il terzo posto in Coppa del Mondo di discesa Buongiorno e benvenuti alladeldi, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci2020-2021. Si chiude la Coppa di, meteo permettendo, in questa travagliata settimana svizzera fatta di neve e nuvole basse sulla pista che ospita le ultime gare della stagione. Da assegnare ancora la Coppa del Mondo di specialità e quella generale. Fari puntati su Vincent ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci LIVE Sci alpino, Discesa Lenzerheide in DIRETTA: gara cancellata, Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo OA Sport

