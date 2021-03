L'Ema dà il via libera all'uso del vaccino di AstraZeneca (Di giovedì 18 marzo 2021) «Il vaccino è sicuro ed efficace e non è associato ad eventi tromboembolici». L'Ema (ente europeo del farmaco) ha dato il via libera al ritorno all'uso nella campagna vaccinale del prodotto dell'azienda anglo-svedese sospesa in diversi paesi europei lunedì scorso. L'Ema ha stabilito che le verifiche ed i controlli continueranno ed ha chiesto ai vari enti nazionali di continuare la raccolta di segnalazioni legate agli effetti collaterali. Da domani quindi si potrà tornare ad utilizzare il vaccino di AstraZeneca nelle campagne nazionali anche in Italia dopo tre giorni dove si era proceduto a rilento in attesa del verdetto. Un verdetto molto atteso anche al Ministero della Salute ed a Palazzo Chigi. Draghi in mattinata aveva fatto sapere che la tanto attesa accelerazione per la nostra campagna vaccinale sarebbe arrivata ... Leggi su panorama (Di giovedì 18 marzo 2021) «Ilè sicuro ed efficace e non è associato ad eventi tromboembolici». L'Ema (ente europeo del farmaco) ha dato il viaal ritorno all'uso nella campagna vaccinale del prodotto dell'azienda anglo-svedese sospesa in diversi paesi europei lunedì scorso. L'Ema ha stabilito che le verifiche ed i controlli continueranno ed ha chiesto ai vari enti nazionali di continuare la raccolta di segnalazioni legate agli effetti collaterali. Da domani quindi si potrà tornare ad utilizzare ildinelle campagne nazionali anche in Italia dopo tre giorni dove si era proceduto a rilento in attesa del verdetto. Un verdetto molto atteso anche al Ministero della Salute ed a Palazzo Chigi. Draghi in mattinata aveva fatto sapere che la tanto attesa accelerazione per la nostra campagna vaccinale sarebbe arrivata ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Ema ad AstraZeneca - emenietti : Per l’EMA si può riprendere a vaccinare con AstraZeneca: non è stato riscontrato un aumento delle trombosi in gener… - Agenzia_Ansa : 'Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di… - MrAndrewQ : Non è proprio così #Burioni. 'Il vaccino AstraZeneca è sicuro,efficace,i benefici sono superiori ai rischi ed esclu… - CorkScrew12 : RT @Agenzia_Ansa: 'Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di tromb… -