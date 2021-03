Lazio bloccata a Monaco: pista ghiacciata e rientro posticipato in mattinata (Di giovedì 18 marzo 2021) Ore difficili per Lazio, che dopo essere stata fermata dal Bayern Monaco si vede bloccata anche dal ghiaccio. La squadra di Inzaghi, eliminata dal club tedesco agli ottavi di Champions League, è bloccata all’aeroporto di Monaco. La pista era ghiacciata e l’aereo non ha potuto decollare in sicurezza, così la partenza è stata rinviata. La formazione laziale partirà dunque in mattinata. La ripresa degli allenamenti in vista dell’Udinese è fissata dopo pranzo a Formello, ma nel frattempo arrivano le prime notizie circa le condizioni di Fares e Lazzari, entrambi sostituiti durante il match di ieri. Per il primo si tratta di una contusione al ginocchio, mentre il secondo è alle prese con una lussazione al dito mignolo della mano. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Ore difficili per, che dopo essere stata fermata dal Bayernsi vedeanche dal ghiaccio. La squadra di Inzaghi, eliminata dal club tedesco agli ottavi di Champions League, èall’aeroporto di. Laerae l’aereo non ha potuto decollare in sicurezza, così la partenza è stata rinviata. La formazione laziale partirà dunque in. La ripresa degli allenamenti in vista dell’Udinese è fissata dopo pranzo a Formello, ma nel frattempo arrivano le prime notizie circa le condizioni di Fares e Lazzari, entrambi sostituiti durante il match di ieri. Per il primo si tratta di una contusione al ginocchio, mentre il secondo è alle prese con una lussazione al dito mignolo della mano. SportFace.

