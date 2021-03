Joe Cole non perdona l’Atletico Madrid: “Contro Chelsea è sembrata una squadra di Championship…” (Di giovedì 18 marzo 2021) Nessun pelo sulla lingua per lo storico ex calciatore Joe Cole quando si tratta di dare un giudizio sul confronto tra Chelsea e Atletico Madrid in Champions League che ha visto i blues di Thomas Tuchel imporsi 2-0 nel ritorno degli ottavi di finale. Intervenuto a BT Sports, come riporta anche il Daily Mail, l'ex stella proprio del club di Londra non ha risparmiato un duro commento nei confronti dei colchoneros.Joe Cole, stoccata all'Atletico Madridcaption id="attachment 1109235" align="alignnone" width="674" Chelsea Atletico Madrid, getty images/caption"Sembrava che il Chelsea giocasse come Contro un club di alto livello in Championship o al massimo con una squadra di bassa classifica in Premier League", ha sentenziato ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 marzo 2021) Nessun pelo sulla lingua per lo storico ex calciatore Joequando si tratta di dare un giudizio sul confronto trae Atleticoin Champions League che ha visto i blues di Thomas Tuchel imporsi 2-0 nel ritorno degli ottavi di finale. Intervenuto a BT Sports, come riporta anche il Daily Mail, l'ex stella proprio del club di Londra non ha risparmiato un duro commento nei confronti dei colchoneros.Joe, stoccata all'Atleticocaption id="attachment 1109235" align="alignnone" width="674"Atletico, getty images/caption"Sembrava che ilgiocasse comeun club di alto livello in Championship o al massimo con unadi bassa classifica in Premier League", ha sentenziato ...

