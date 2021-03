Isola, è già Akash-gate: facciamo chiarezza sul nome del naufrago (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Isola dei famosi 2021 ha appena preso il via e già si tinge di Akash-gate. A tenere banco è il nome del bel naufrago, non perché sia particolare, ma perché il ragazzo lo ha cambiato per diverse volte. LEGGI ANCHE: — Akash Kumar è nato con gli occhi azzurri o si è sottoposto ad un intervento Qualcuno guardando il modello potrebbe aver pensato che somigliasse moltissimo a Andrea P. o a Pablo Andreis Romeo di Ciao Darwin 2014. Ebbene non è somiglianza: Akash Kumar e Pablo sono la stesa persona. Padre indiano e mamma brasiliana, Akash è nato in India ma è italiano di adozione. Nelle sue precedenti apparizioni televisive ha usato i nomi più disparati, e ora che è naufragato all’Isola dei Famosi la curiosità e l’attenzione su di lui ... Leggi su funweek (Di giovedì 18 marzo 2021) L’dei famosi 2021 ha appena preso il via e già si tinge di. A tenere banco è ildel bel, non perché sia particolare, ma perché il ragazzo lo ha cambiato per diverse volte. LEGGI ANCHE: —Kumar è nato con gli occhi azzurri o si è sottoposto ad un intervento Qualcuno guardando il modello potrebbe aver pensato che somigliasse moltissimo a Andrea P. o a Pablo Andreis Romeo di Ciao Darwin 2014. Ebbene non è somiglianza:Kumar e Pablo sono la stesa persona. Padre indiano e mamma brasiliana,è nato in India ma è italiano di adozione. Nelle sue precedenti apparizioni televisive ha usato i nomi più disparati, e ora che è naufragato all’dei Famosi la curiosità e l’attenzione su di lui ...

