Inter-Sassuolo, adesso palla alla Lega: la partita potrebbe rimanere in programma (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Inter non potrà giocare sabato sera contro il Sassuolo. L’ufficialità arriva proprio dal club nerazzurro che, attraverso una nota, ha pubblicato la decisione dell’Ats di Milano: dopo le quattro positività nelle ultime ore (Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij e Vecino), l’Asl ha deciso la sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa con il conseguente divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo alle ore 20:45. Inoltre il divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Ma adesso la palla passa alla Lega: in occasione di Lazio-Torino il presidente Paolo Dal Pino, insieme a tutti i ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) L’non potrà giocare sabato sera contro il. L’ufficialità arriva proprio dal club nerazzurro che, attraverso una nota, ha pubblicato la decisione dell’Ats di Milano: dopo le quattro positività nelle ultime ore (Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij e Vecino), l’Asl ha deciso la sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa con il conseguente divieto di disputa diinsabato 20 marzo alle ore 20:45. Inoltre il divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Malapassa: in occasione di Lazio-Torino il presidente Paolo Dal Pino, insieme a tutti i ...

OptaPaolo : 77 - Il 1° gol di Zaza è arrivato al 77°; solo due 2 volte nella storia della Serie A una squadra ha vinto un match… - Glongari : Rischio rinvio concreto per Inter - Sassuolo @tvdellosport - Gazzetta_it : #Covid @Inter, anche #Handanovic positivo. Tocca a #Radu, ha il #Sassuolo nel destino - Silvio2611_ : RT @jason05_: Ringraziamo sempre la SSC Napoli e il Coni per aver falsato la Serie A 2020-2021. Questo trionfo è tutto loro. Inter-Sassuolo… - tuttosport : #Inter-Sassuolo non si gioca, l'#Asl blocca tutto per #Covid! -