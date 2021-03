Il Mare (Di giovedì 18 marzo 2021) Di Vincenzo Calafiore 18 Marzo 2021 Udine “… una volta che hai guardato non potrai più farne a meno! Camminerai per strade da cui potrai vederlo sempre….. “ Cit. di Vincenzo Calafiore Il “ richiamo “ del Mare in me è forte, non solo questo è anche legame un forte legame, è il collegamento al nutrimento primordiale, è il simbolo di vita che si rinnova ogni qual volta che ci si immerge. è anche quel ritorno nella culla d’acqua del grembo materno che avvolgendomi mi ha dato la vita, e reso atto alla dinamica del mondo esterno, e al movimento interno insito nella personale soggettività, ossia nella materia e nel pensiero. Faccio spesso uso della mia espressione: di dentro …. ! Perché è Anima. Ma non è solo tranquillità è anche dubbio, incertezza; può in qualsiasi momento scatenare tutta la sua carica distruttiva, divenendo strumento di ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 18 marzo 2021) Di Vincenzo Calafiore 18 Marzo 2021 Udine “… una volta che hai guardato non potrai più farne a meno! Camminerai per strade da cui potrai vederlo sempre….. “ Cit. di Vincenzo Calafiore Il “ richiamo “ delin me è forte, non solo questo è anche legame un forte legame, è il collegamento al nutrimento primordiale, è il simbolo di vita che si rinnova ogni qual volta che ci si immerge. è anche quel ritorno nella culla d’acqua del grembo materno che avvolgendomi mi ha dato la vita, e reso atto alla dinamica del mondo esterno, e al movimento interno insito nella personale soggettività, ossia nella materia e nel pensiero. Faccio spesso uso della mia espressione: di dentro …. ! Perché è Anima. Ma non è solo tranquillità è anche dubbio, incertezza; può in qualsiasi momento scatenare tutta la sua carica distruttiva, divenendo strumento di ...

Ultime Notizie dalla rete : Mare Con gli occhi dell'altro Arduini ci conduce sulla rotta di quei concetti che, come delle navi che lasciano il porto, prendono il mare, vanno "alla deriva" scrive Arduini, si muovono nel tempo e negli spazi, risignificandosi ...

Neonato ustionato a Napoli, ai genitori erano stati tolti altri figli La madre - Alessandra Terracciano, 36 anni - si trova piantonata all'Ospedale del Mare dove è ricoverata, mentre il compagno, Concetto Bocchetti, 46 anni, è stato condotto al carcere di Poggioreale. ...

Diano, il mare è troppo distante, l'elicottero antincendio si rifornisce in piscina (video) ImperiaNews.it Le grotte marine più incredibili del mondo Delle finestre aperte sul blu. Vista cielo e vista mare. Si trovano alle Hawaii, in Portogallo o in Scozia. Ecco le più spettacolari grotte marine del pianeta Il Parco Nazionale della baia di ...

Canale di Otranto, appello per riserva marina Oltre 100 ricercatori da 37 università e centri di ricerca firmano un appello al governo per l’istituzione di una grande riserva marina nel Canale di Otranto. A rischio gli ecosistemi del Mar Adriatic ...

