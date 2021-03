Google Nest Hub, la nuova versione dello smart display monitorerà anche il vostro sonno (Di giovedì 18 marzo 2021) Google ha appena annunciato l’arrivo della seconda generazione di Nest Hub, lo smart display che integra tutte le funzionalità di Google Home ma che permette l’interazione diretta tramite touchscreen e la visualizzazione di informazioni utili. Al centro di questo aggiornamento una funzionalità che farà di certo discutere: il nuovo Nest Hub vi “osserverà” durante la notte grazie al radar basato su Project Soli. La prima generazione di Google Nest Hub ha sicuramente accontentato moltissimi utenti, permettendo loro di avere sempre sott’occhio le informazioni più importanti e di controllare in comodità la propria smart home. La seconda generazione è stata appena annunciata dall’azienda di Mountain View, quali sono le novità? Esteticamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021)ha appena annunciato l’arrivo della seconda generazione diHub, loche integra tutte le funzionalità diHome ma che permette l’interazione diretta tramite touchscreen e la visualizzazione di informazioni utili. Al centro di questo aggiornamento una funzionalità che farà di certo discutere: il nuovoHub vi “osserverà” durante la notte grazie al radar basato su Project Soli. La prima generazione diHub ha sicuramente accontentato moltissimi utenti, permettendo loro di avere sempre sott’occhio le informazioni più importanti e di controllare in comodità la propriahome. La seconda generazione è stata appena annunciata dall’azienda di Mountain View, quali sono le novità? Esteticamente ...

