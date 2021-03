Giornata vittime del Covid, Fico: “Immagini delle bare a Bergamo dolorosa sequenza. Sanità pubblica va rafforzata”. Il videomessaggio (Di giovedì 18 marzo 2021) “Ci sono Immagini che il nostro Paese non dimenticherà mai e che lo hanno segnato profondamente. Come quelle del 18 marzo dello scorso anno: i camion dell’esercito che a Bergamo trasportavano le bare dei morti verso i luoghi di sepoltura. Una dolorosa sequenza che restituiva in tutta la sua drammaticità la gravità dell’emergenza sanitaria”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, in un videomessaggio per la Giornata delle vittime dell’epidemia di Coronavirus. “Quella data è stata scelta per la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. Oltre centomila persone hanno perso la vita in Italia a causa del virus – aggiunge – Dietro questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) “Ci sonoche il nostro Paese non dimenticherà mai e che lo hanno segnato profondamente. Come quelle del 18 marzo dello scorso anno: i camion dell’esercito che atrasportavano ledei morti verso i luoghi di sepoltura. Unache restituiva in tutta la sua drammaticità la gravità dell’emergenza sanitaria”. Così il presidente della Camera, Roberto, in unper ladell’epidemia di Coronavirus. “Quella data è stata scelta per lanazionale in memoriadel. Oltre centomila persone hanno perso la vita in Italia a causa del virus – aggiunge – Dietro questo ...

