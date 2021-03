Final Fantasy 7 The First Soldier è un battle royale per attirare un pubblico nuovo e diverso

(Di giovedì 18 marzo 2021) Perché esiste undi7? È una bella domanda. Ma ora, il director di FF7 Remake Tetsuya Nomura - creative director dello spin-off mobileThe- ci ha fornito una risposta. In un'intervista con Famitsu tradotta da RPG Site, Nomura ha detto che questopunta a espandere il tipicoattratto dai giochi di, unche è diventato "abbastanza fisso" nel tempo. "I dati relativi ai fan di IP di lunga durata tendono a rimanere abbastanza fissi", ha detto Nomura, "è una sorta di sfida per noi fare appello al di fuori del gruppo esistente di fan". Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Final Fantasy

Se c'è un gioco che ha saputo suscitare molta curiosità con un solo trailer mostrato, quello è sicuramente16. Da diverso tempo ormai Square - Enix non ha più parlato dell'ultimo capitolo del famoso franchise, ma ha giusto buttato giù alcune linee a riguardo. Naoki Yoshida , ha affermato ...Un tweet piuttosto sospetto di Square Enix , pubblicato il 16 marzo, suggerisce il possibile arrivo diVII Remake su Xbox Game Pass dopo il periodo di esclusività su PlayStation. Sappiamo che il titolo è un'esclusiva PS4/PS5 e, in molti, credono che prima o poi arriverà anche su PC. Ma ...Final Fantasy VII Ever Crisis sarà un free to play, la monetizzazione dei contenuti, secondo Square Enix, arriverà dal sistema gacha ...Perché Final Fantasy 7 The First Soldier è un battle royale? Ce lo spiega Tetsuya Nomura, director di FFVII Remake.