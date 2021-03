Ema dà il via libera al vaccino AstraZeneca: sicuro ed efficace (Di giovedì 18 marzo 2021) C’era grande attesa per la decisione dell’Ema che, dopo gli accertamenti delle ultime 48 ore, avrebbe dovuto comunicare a tutta l’Europa la decisione relativa al vaccino AstraZeneca. Pochi minuti fa la conferenza stampa in diretta da Amsterdam con le prime comunicazioni ufficiali: il vaccino è sicuro, si può andare avanti con la campagna vaccinale e riprendere da dove tutto è stato interrotto. “Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi” e la somministrazione dei sieri. Lo afferma la direttrice di Ema Emer Cooke argomentando il via libera al vaccino. In Italia, in questi due giorni di sospensione si stima sia perso del tempo che dovrà ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 18 marzo 2021) C’era grande attesa per la decisione dell’Ema che, dopo gli accertamenti delle ultime 48 ore, avrebbe dovuto comunicare a tutta l’Europa la decisione relativa al. Pochi minuti fa la conferenza stampa in diretta da Amsterdam con le prime comunicazioni ufficiali: il, si può andare avanti con la campagna vaccinale e riprendere da dove tutto è stato interrotto. “Il, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi” e la somministrazione dei sieri. Lo afferma la direttrice di Ema Emer Cooke argomentando il viaal. In Italia, in questi due giorni di sospensione si stima sia perso del tempo che dovrà ...

