Elisir d’amore edizione 1967 | in onda su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 18 marzo 2021) L’è un’opera di Donizetti che Rai 5 propone in una versione storica, risalente al. La trama La storia si concentra sul povero ed umile contadino Nemorino. Questi, ama alla follia la giovane Adina ma alla quale non sa come dichiararsi. A compromettere tutto vi è addirittura l’arrivo di Dulcamara (il ciarlatano di Donizetti), che – millantando capacità mediche, vende a Nemorino un fantomatico. L’cast e personaggi Andata in scena presso il Teatro Comunale di Firenze, l’operadi Donizetti delfu diretta da Gianandrea Gavazzeni. Nel cast ci sono Carlo Bergonzi, Renata Scotto, Giuseppe Taddei e Carlo Cava. Regia teatrale di Isabella ...