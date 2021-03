Covid, oggi visita di Draghi a Bergamo per la giornata in memoria delle vittime (Di giovedì 18 marzo 2021) oggi è la prima giornata nazionale in memoria delle vittime della epidemia di Covid-19. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è atteso a Bergamo, città simbolo nella prima ondata dello scorso anno. Come stabilito dal Parlamento per legge, da quest’anno il 18 marzo diventa la data per commemorare gli oltre 100 mila italiani che hanno perso la vita per il Covid-19. Nella memoria del Paese, rimane indelebile l’immagine dei camion militari che portavano fuori dalla città i feretri dei cittadini deceduti. Alle ore 11 verrà deposta una corona di fiori al Cimitero monumentale della città. Alle ore 11.15, al Parco Martin Lutero alla Trucca, si svolgerà l’inaugurazione del Bosco della memoria con la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 marzo 2021)è la primanazionale indella epidemia di-19. Il presidente del Consiglio, Mario, è atteso a, città simbolo nella prima ondata dello scorso anno. Come stabilito dal Parlamento per legge, da quest’anno il 18 marzo diventa la data per commemorare gli oltre 100 mila italiani che hanno perso la vita per il-19. Nelladel Paese, rimane indelebile l’immagine dei camion militari che portavano fuori dalla città i feretri dei cittadini deceduti. Alle ore 11 verrà deposta una corona di fiori al Cimitero monumentale della città. Alle ore 11.15, al Parco Martin Lutero alla Trucca, si svolgerà l’inaugurazione del Bosco dellacon la ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Oggi è la #GiornataNazionale dedicata alle vittime del Covid. Il ricordo ci riporta a quei giorni in cui acquistamm… - Inter : ?? | COMUNICATO Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di… - StefanoGuerrera : Oggi 502 morti COVID. Su un totale di 17 milioni di vaccinati con AstraZeneca in Europa e UK, 15 trombosi e 22 emb… - GrumpySab : RT @GiuseppeConteIT: Oggi è la #GiornataNazionale dedicata alle vittime del Covid. Il ricordo ci riporta a quei giorni in cui acquistammo t… - PakiRispoli : RT @GiuseppeConteIT: Oggi è la #GiornataNazionale dedicata alle vittime del Covid. Il ricordo ci riporta a quei giorni in cui acquistammo t… -