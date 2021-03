Covid: 'lo Stato c'è e ci sarà', ecco l'intervento di Draghi a Bergamo/Adnkronos (4) (Di giovedì 18 marzo 2021) (Adnkronos) - Dunque il passaggio, atteso, sulle vaccinazioni. E' la prima volta che il premier interviene su questo tema dopo l'inatteso stop ad Astrazeneca. "Il governo - e lo sapete bene - è impegnato a fare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile. Questa è la nostra priorità. La sospensione del vaccino AstraZeneca, attuata lunedì con molti altri Paesi europei, è stata una decisione temporanea e precauzionale". "Nella giornata di oggi, l'Agenzia Europea dei Medicinali darà il suo parere definitivo sulla vicenda. Qualunque sia la sua decisione - promette e assicura il presidente del Consiglio - la campagna vaccinale proseguirà con la stessa intensità, con gli stessi obiettivi. L'incremento nelle forniture di alcuni vaccini aiuterà a compensare i ritardi da parte di altre case farmaceutiche. Abbiamo già preso decisioni incisive nei confronti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) () - Dunque il passaggio, atteso, sulle vaccinazioni. E' la prima volta che il premier interviene su questo tema dopo l'inatteso stop ad Astrazeneca. "Il governo - e lo sapete bene - è impegnato a fare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile. Questa è la nostra priorità. La sospensione del vaccino AstraZeneca, attuata lunedì con molti altri Paesi europei, è stata una decisione temporanea e precauzionale". "Nella giornata di oggi, l'Agenzia Europea dei Medicinali darà il suo parere definitivo sulla vicenda. Qualunque sia la sua decisione - promette e assicura il presidente del Consiglio - la campagna vaccinale proseguirà con la stessa intensità, con gli stessi obiettivi. L'incremento nelle forniture di alcuni vaccini aiuterà a compensare i ritardi da parte di altre case farmaceutiche. Abbiamo già preso decisioni incisive nei confronti ...

