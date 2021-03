Covid | anche a Lecco un centro vaccinale di massa Bertolaso | ' ' E' il Palataurus' '

Advertising

repubblica : ?? Covid, nuove raccomandazioni delle autorita' sanitarie: distanza di due metri quando si mangia, anche vaccinati i… - Ettore_Rosato : Detto, fatto. Una cosa di buon senso... e il buon senso è un’arma potente, anche contro il virus ????… - fattoquotidiano : Giornata vittime del Covid, Conte ricorda le bare a Bergamo: “Giorni terribili. Italia è stata grande nel dolore, l… - AnStorti : @scvglia_ Perché questi contagi sanno più di focolaio che gli altri. Se ti ricordi venivamo dalla sosta nazionali i… - ferrocvg : RT @mr_takki: Gli anni d’oro del Covid di Whuan Gli anni dei distanziamenti al bar Gli anni delle immense pandemie Gil anni in mascherina… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid anche

IL GIORNO

Si aggrava la situazione ad Appiano Gentile: dopo D'Ambrosio e HandanovicStefan de Vrij e Matias Vecino sono risultati positivi al- 19 in seguito ai test effettuati nella giornata di ...Non si arresta la corsa della pandemia da- 19, alimentata dalle nuove varianti. In Brasile si registrano continui record di contagi giornalieri e di nuovi decessi.l'India è alle prese con un numeri di casi che non si vedeva da ...Individuato il centro vaccinale di massa anche per la provincia di Lecco rimane il problema dell'approvvigionamento dei vaccini anti-Covid.Il vaccino di Moderna funziona contro la variante inglese del virus SarsCoV2, ma non sulle altre due varianti attualmente in circolazione, in particolare su quella sudafricana. Poco efficace contro qu ...