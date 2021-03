Contributi a fondo perduto 2021: 5 fasce e percentuali fino a 10 milioni di fatturato (Di giovedì 18 marzo 2021) Prende forma il Decreto Sostegni 2021, che domani (venerdì 19) arriverà in Consiglio dei ministri con all’interno i nuovi Contributi a fondo perduto per attività, esercenti e partite Iva che hanno subito perdite di fatturato nel 2020 rispetto al 2019 a causa delle chiusure imposte dall’emergenza Covid. Le ultime novità trapelate dalla riunione tra il ministro dell’Economia Daniele Franco, il titolare dei Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà e i capigruppo della maggioranza, sono emerse modifiche per gli aiuti alle imprese: 5 fasce e percentuali per gli indennizzi e partite iva, fino a 10 milioni di euro di fatturato. I nuovi indennizzi, come anticipato, andranno di pari passo con il calo di ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 18 marzo 2021) Prende forma il Decreto Sostegni, che domani (venerdì 19) arriverà in Consiglio dei ministri con all’interno i nuoviper attività, esercenti e partite Iva che hanno subito perdite dinel 2020 rispetto al 2019 a causa delle chiusure imposte dall’emergenza Covid. Le ultime novità trapelate dalla riunione tra il ministro dell’Economia Daniele Franco, il titolare dei Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà e i capigruppo della maggioranza, sono emerse modifiche per gli aiuti alle imprese: 5per gli indennizzi e partite iva,a 10di euro di. I nuovi indennizzi, come anticipato, andranno di pari passo con il calo di ...

Advertising

TgrRaiFVG : La @regioneFVGit ha stanziato una terza tanche di contributi a fondo perduto per i danni economici causati dal covi… - FAST_Contributi : ????? Bando Regione #Sicilia: contributi a fondo perduto per la produzione #cinematografica e #audiovisiva. Entra su… - opivarese : RT @FNInfermieri: 84 infermieri hanno perso la vita a causa del #Covid19. Il fondo #NoiConGliInfermieri ha già erogato contributi in favor… - FNInfermieri : 84 infermieri hanno perso la vita a causa del #Covid19. Il fondo #NoiConGliInfermieri ha già erogato contributi in… - Radio1Rai : ??#DL Sostegni Prevista una #UnaTantum per gli stagionali per 3 mesi, da 2.400 euro complessivi, con una copertura… -