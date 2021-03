Canzone segreta anticipazioni, tra gli ospiti Romina Power e Carolyn Smith (Di giovedì 18 marzo 2021) Serena Rossi è pronta per il secondo appuntamento con il suo nuovo show Canzone segreta: il format, in onda ogni venerdì su Rai 1, tornerà con tanti ospiti amatissimi dal pubblico, in un mix di musica e momenti toccanti. Reduce dall’incredibile successo della fiction Mina Settembre, l’attrice Serena Rossi, nelle vesti inedite da conduttrice, condurrà i suoi ospiti in un viaggio tra ricordi ed emozioni. Dalla poltrona bianca, elemento identificativo del programma, i protagonisti della puntata si godranno la “sorpresa” a loro dedicata, ignari di tutto quello che accadrà. Nel secondo appuntamento dello show, ad essere accolti dalla padrona di casa, saranno Mika, Romina Power, Ciro Ferrara, Marcella Bella, Carolyn Smith e Michele ... Leggi su dilei (Di giovedì 18 marzo 2021) Serena Rossi è pronta per il secondo appuntamento con il suo nuovo show: il format, in onda ogni venerdì su Rai 1, tornerà con tantiamatissimi dal pubblico, in un mix di musica e momenti toccanti. Reduce dall’incredibile successo della fiction Mina Settembre, l’attrice Serena Rossi, nelle vesti inedite da conduttrice, condurrà i suoiin un viaggio tra ricordi ed emozioni. Dalla poltrona bianca, elemento identificativo del programma, i protagonisti della puntata si godranno la “sorpresa” a loro dedicata, ignari di tutto quello che accadrà. Nel secondo appuntamento dello show, ad essere accolti dalla padrona di casa, saranno Mika,, Ciro Ferrara, Marcella Bella,e Michele ...

Advertising

zazoomblog : “La canzone segreta” quali saranno gli ospiti della seconda puntata: nomi incredibili! - #canzone #segreta” #quali… - betitonme : RT @_valslife1: madonna questi fanno la sorpresa a diana a canzone segreta me lo sento nelle viscere qualcuno mi regga - anteprima24 : ** Canzone Segreta, gli #Ospiti della seconda puntata ** - _Valealizzi_ : RT @_valslife1: madonna questi fanno la sorpresa a diana a canzone segreta me lo sento nelle viscere qualcuno mi regga - 4marchand2april : RT @_valslife1: madonna questi fanno la sorpresa a diana a canzone segreta me lo sento nelle viscere qualcuno mi regga -