Bonaccini ‘esclude’ i sanitari no vax | “Non possono lavorare…”

(Di giovedì 18 marzo 2021) BOLOGNA – “Non so se serva l’obbligo vaccinale per i sanitari, so che se uno non si vaccina non può lavorare in quel luogo lì”. Così il presidente dell’Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, interpellato a Mattino 5, sulla rete ammiraglia Mediaset, a proposito di un eventuale obbligo vaccinale anti-Covid per il personale sanitario.