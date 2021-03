Avanti un Altro, il concorrente fa uno scherzo a Bonolis: la sua reazione – FOTO (Di venerdì 19 marzo 2021) Paolo Bonolis è il grande protagonista alla conduzione di ‘Avanti un Altro’. Anche oggi non sono mancate divertenti scenette e siparietti che hanno catturato l’attenzione dei telespettatori. Eccone uno in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 19 marzo 2021) Paoloè il grande protagonista alla conduzione di ‘un’. Anche oggi non sono mancate divertenti scenette e siparietti che hanno catturato l’attenzione dei telespettatori. Eccone uno in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

AndreaOrlandosp : Una relazione alta, bella, condivisibile, che consente di rialzare la testa, di guardare avanti, di affrontare una… - ilcecchinoo : - MDF gli fa la sorpresa al gf - TZ late show -vincita del gf - opinionista all’isola + blocco “punto Z” - conduzi… - meexks : RT @GNEDDD0: No pure ad Avanti un altro no basta - matteodessilani : @acmilan La testa dev’essere piegata in avanti altro che alta. Coglioni. - aslowlandslide : RT @GNEDDD0: No pure ad Avanti un altro no basta -