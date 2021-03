AstraZeneca, oggi la decisione dell'Ema sul vaccino (Di giovedì 18 marzo 2021) E' atteso per oggi il verdetto dell'Ema , dopo l'analisi dei dati, sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca . L'Oms da parte sua raccomanda di continuarne l'uso. L'Ue si prepara intanto a una nuova ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) E' atteso peril verdetto'Ema , dopo l'analisi dei dati, sulla sicurezza del. L'Oms da parte sua raccomanda di continuarne l'uso. L'Ue si prepara intanto a una nuova ...

Advertising

StefanoGuerrera : Oggi 502 morti COVID. Su un totale di 17 milioni di vaccinati con AstraZeneca in Europa e UK, 15 trombosi e 22 emb… - thetrueshade : Sa giornalai, qual è la news di oggi? Maciullato da una mietitrebbia dopo aver fatto il vaccino? Mollato dalla tipa… - TgLa7 : #AstraZeneca: conferenza stampa Ema oggi alle 14 - infoitinterno : Vaccini, attesa per oggi le decisione di Ema su AstraZeneca - infoitinterno : Coronavirus, le notizie sul Covid: oggi la Giornata nazionale in memoria delle vittime della epidemia, atteso verde… -