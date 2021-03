Advertising

stanzaselvaggia : Sixthcontinent, la piattaforma tanto pubblicizzata dalle @redazioneiene con spot commerciali, ha preso una seconda… - DividendProfit : Antitrust: multa 2 mln a società gruppo Telepass su rc auto – Economia - messveneto : Antitrust: multa da 2 milioni a società del gruppo Telepass: Secondo l'Autorità, «non sono state fornite informazio… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Telepass, multa Antitrust da 2 milioni a società del gruppo: i dati dei clienti per offrire polizze #RcAuto https://t.c… - infoiteconomia : Antitrust, multa 2 milioni a società del gruppo Telepass su Rc auto -

Ultime Notizie dalla rete : Antitrust multa

La piattaforma offriva sconti fino al 50% a chi acquistava gift card o voucher convenzionati. Ma da diversi mesi il meccanismo si è ...Telepass:da 2 mln su polizze Rc auto, clienti senza chiara ...Multa da 2 milioni di euro per Telepass da Antitrust per pratica commerciale scorretta. La sanzione per Telepass S.p.A. e Telepass Broker S.p.A. a causa di una ...Multa salata dell’Antitrust a Telepass: il motivo è di natura commerciale. I dettagli della vicenda L’ Antitrust ha comminato una multa da 2 milioni di euro a Telepass S.p.A. e Telepass Broker S.p.A.