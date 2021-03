3 MILIONI DI MASCHERINE AL MINUTO – IL PROSSIMO PROBLEMA? LA PLASTICA (Di giovedì 18 marzo 2021) L’elevata domanda di MASCHERINE per il viso dall’inizio della pandemia di coronavirus ha portato alla produzione di miliardi di maschere usa e getta, senza indicare al contempo alcun modo per smaltirle correttamente. Le MASCHERINE invadono le città , intasano i canali di scolo e si riversano negli specchi d’acqua, spingendo i ricercatori ad avvertire della possibilità che le maschere diventino il PROSSIMO “PROBLEMA di PLASTICA”. proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di giovedì 18 marzo 2021) L’elevata domanda diper il viso dall’inizio della pandemia di coronavirus ha portato alla produzione di miliardi di maschere usa e getta, senza indicare al contempo alcun modo per smaltirle correttamente. Leinvadono le città , intasano i canali di scolo e si riversano negli specchi d’acqua, spingendo i ricercatori ad avvertire della possibilità che le maschere diventino ildi”. proviene da Database Italia.

Advertising

DatabaseItalia : 3 MILIONI DI MASCHERINE AL MINUTO – IL PROSSIMO PROBLEMA? LA PLASTICA Leggi l'articolo ?? - Davidovskij : RT @sonoclaudio: Sto pensando all'eventuale processo 'Tommasi, Benotti & C.' (la maxi commessa da 72 milioni di € per l'acquisto di 801 mil… - Paola_zrz : RT @LaVeritaWeb: Sgominata la cricca che ha truffato, per quasi 5 milioni di euro, la Protezione civile del Lazio vendendo merce taroccata.… - mmanca : RT @ricgazza: Il presidente della Tanzania Mugufuli, 61 anni, negazionista totale del Covid sarebbe morto di Covid. Sosteneva cure con bev… - sonoclaudio : Sto pensando all'eventuale processo 'Tommasi, Benotti & C.' (la maxi commessa da 72 milioni di € per l'acquisto di… -