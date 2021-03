Windows 10, sistema in crash dopo l’ultimo aggiornamento? Ecco come risolvere (Di mercoledì 17 marzo 2021) Anche voi colpiti dal fastidioso bug che causa il crash di Windows 10 ogni volta che provate ad inviare un documento ad una stampante di rete? È un bug noto causato dagli ultimi aggiornamenti di sicurezza cumulativi rilasciati da Microsoft in occasione del Patch Tuesday di marzo 2021. L’azienda ha riconosciuto ufficialmente il problema ed è già al lavoro su una soluzione. “Stiamo lavorando per risolvere un problema che colpisce un sottoinsieme di clienti che utilizzano alcune stampanti”, ha affermato un portavoce di Microsoft a BleepingComputer. Secondo Microsoft, questo problema colpisce un sottoinsieme di driver di stampante di tipo 3 e non colpisce i driver di stampante che sono di tipo 4. È possibile scoprire a che categoria appartiene la propria stampante utilizzando la procedura descritta in questa pagina dedicata. La soluzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Anche voi colpiti dal fastidioso bug che causa ildi10 ogni volta che provate ad inviare un documento ad una stampante di rete? È un bug noto causato dagli ultimi aggiornamenti di sicurezza cumulativi rilasciati da Microsoft in occasione del Patch Tuesday di marzo 2021. L’azienda ha riconosciuto ufficialmente il problema ed è già al lavoro su una soluzione. “Stiamo lavorando perun problema che colpisce un sottoinsieme di clienti che utilizzano alcune stampanti”, ha affermato un portavoce di Microsoft a BleepingComputer. Secondo Microsoft, questo problema colpisce un sottoinsieme di driver di stampante di tipo 3 e non colpisce i driver di stampante che sono di tipo 4. È possibile scoprire a che categoria appartiene la propria stampante utilizzando la procedura descritta in questa pagina dedicata. La soluzione ...

