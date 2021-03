Unità d’Italia, Mattarella: “Serve un nuovo impegno comune, nel quadro del progetto Ue, per prosperità e sviluppo equo e sostenibile” (Di mercoledì 17 marzo 2021) “L’Italia, colpita duramente dall’emergenza sanitaria, ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, di Unità e di coesione“. Sono le parole scelte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella sua dichiarazione in occasione del 160esimo anniversario dell’Unità d’Italia. Il Capo dello Stato ricorda però che le difficoltà dovute al coronavirus non sono ancora terminate e indica la strada da seguire per uscire dalla pandemia: “La celebrazione odierna ci esorta nuovamente a un impegno comune e condiviso, nel quadro del progetto europeo, per edificare un Paese più unito e solido, condizione necessaria per una rinnovata prosperità e uno sviluppo equo e sostenibile“. “La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) “L’Italia, colpita duramente dall’emergenza sanitaria, ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, die di coesione“. Sono le parole scelte dal presidente della Repubblica Sergionella sua dichiarazione in occasione del 160esimo anniversario dell’. Il Capo dello Stato ricorda però che le difficoltà dovute al coronavirus non sono ancora terminate e indica la strada da seguire per uscire dalla pandemia: “La celebrazione odierna ci esorta nuovamente a une condiviso, neldeleuropeo, per edificare un Paese più unito e solido, condizione necessaria per una rinnovatae uno“. “La ...

