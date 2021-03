Trent' anni fa moriva Carlo Donat Cattin e con lui finiva la Dc

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il 17 marzo difa, ministro della Sanità e leader della corrente democristiana di Forze Nuove. Tralascio le frasi rituali: lo conoscevo troppo bene per infrangere oggi la sua inflessibile allergia alla retorica. Nella Dcera il mio leader. O meglio: il mio leader era Gerardo Bianco, che sosteneva. E da seguace azzardo una commemorazione contromano: invece di celebrare i meriti che la storia già gli riconosce, oggi mi soffermo su quelli che la morte improvvisa gli ha impedito di conseguire. La butto lì: senon fosse morto un anno prima, nel 1992 la Dc non avrebbe imboccato il viale del tramonto....

Nei primi anni di operatività dell'Istituto è stata svolta un'intensa attività e sono state intraprese numerose iniziative di rilievo in collaborazione con strutture sociali e culturali sia del ...TERNI Oltre trent'anni fa cominciava i primi programmi autonomi, adesso spegne il segnale. Chiude Tele Galileo. Sabato l'ultimo giorno di programmazione. Con quel segnale che non ...