Serie A 2020/2021: rigori a favore e contro, la classifica (Di mercoledì 17 marzo 2021) Inizia la Serie A 2020/2021 e, come accaduto la scorsa stagione, sarà molto probabile assistere a tanti calci di rigore. In merito, è sempre molto interessante capire chi ne ha ricevuti di più a favore e chi invece ha subito maggiori penalty ai propri danni: ecco dunque la classifica costantemente aggiornata dei rigori a favore e contro della stagione 2020/2021 di Serie A, ricordando che la scorsa stagione alla Lazio furono assegnati ben 18 rigori e all’Udinese addirittura zero. Ecco la classifica, aggiornata in tempo reale, dei calci di rigore assegnati nella stagione 2020/2021 (tra parentesi i penalty trasformati). LA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) Inizia lae, come accaduto la scorsa stagione, sarà molto probabile assistere a tanti calci di rigore. In merito, è sempre molto interessante capire chi ne ha ricevuti di più ae chi invece ha subito maggiori penalty ai propri danni: ecco dunque lacostantemente aggiornata deidella stagionediA, ricordando che la scorsa stagione alla Lazio furono assegnati ben 18e all’Udinese addirittura zero. Ecco la, aggiornata in tempo reale, dei calci di rigore assegnati nella stagione(tra parentesi i penalty trasformati). LA ...

Advertising

Eurosport_IT : Fortress sta premendo per chiudere la trattiva con Suning: offerto un finanziamento da 250 milioni #Inter - minvteparminvte : RT @goddessrafferty: marzo 2020: facevo workout, avevo provato nuove ricette in cucina, mi prendevo cura di me, leggevo e guardavo serie e… - CCFCattaneo : RT @CCFCattaneo: 'I vincoli dovuti alla natura disfunzionale dell’eurosistema creano l’assurdo trade-off tra economia e salute. Come si può… - p4rri : RT @Kickest_it: ?? Serie A 2020/21 - Difensori Centrali U25 con... ?? 500+ Minuti Giocati ?? 50%+ Duelli Vinti ?? 60%+ Duelli Aerei Vinti… - ineedahoraanhug : RT @goddessrafferty: marzo 2020: facevo workout, avevo provato nuove ricette in cucina, mi prendevo cura di me, leggevo e guardavo serie e… -