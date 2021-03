Samir Handanovic positivo al Covid 19 (Di mercoledì 17 marzo 2021) FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) FC Internazionale Milano comunica cheè risultatoal-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Samir Handanovic L'Inter fa i conti con il Covid: ora la squadra è in isolamento ... Christian Eriksen, Stefan de Vrij o il capitano Samir Handanovic che non hanno ancora contratto il virus. Mancano solo undici partite al termine del campionato ma questa del covid è per tutti i club ...

