Reddito cittadinanza: nel Sud erogati oltre i due terzi del totale (Di mercoledì 17 marzo 2021) La sola Campania con 229.024 famiglie con il Reddito supera largamente i nuclei percettori dell'intero Nord del Paese con quasi un quarto dei sussidi totali L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 17 marzo 2021) La sola Campania con 229.024 famiglie con ilsupera largamente i nuclei percettori dell'intero Nord del Paese con quasi un quarto dei sussidi totali L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FedericoDinca : Reddito d’emergenza e reddito di cittadinanza sono due strumenti che hanno mantenuto la pace sociale e permesso a t… - DSantanche : Via Fani. 43 anni fa 5 agenti assassinati, per Aldo Moro il primo di 55 giorni di calvario. “Avevano ideali” “erano… - _Carabinieri_ : Attraverso indagini mirate e incrocio di banche dati, nei primi mesi del 2021 i #Carabinieri del Nucleo Ispettorato… - DrCaleria : RT @Libero_official: Si finanzia il #redditoDIcittadinanza ma mancano 35 miliardi per i ristori: il caso che imbarazza #M5s e #DiMaio http… - AA311922 : RT @Libero_official: Si finanzia il #redditoDIcittadinanza ma mancano 35 miliardi per i ristori: il caso che imbarazza #M5s e #DiMaio http… -