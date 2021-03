Rai, scontro in vigilanza su bando cda: Fico e Casellati chiamati in causa (Di mercoledì 17 marzo 2021) scontro in ufficio di presidenza della vigilanza Rai oggi sulle procedure inerenti al nuovo Cda di viale Mazzini. Secondo quanto apprende LaPresse, la senatrice Valeria Fedeli (Pd) avrebbe richiamato ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 marzo 2021)in ufficio di presidenza dellaRai oggi sulle procedure inerenti al nuovo Cda di viale Mazzini. Secondo quanto apprende LaPresse, la senatrice Valeria Fedeli (Pd) avrebbe richiamato ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Rai, scontro in vigilanza su bando cda: Fico e Casellati chiamati in causa - leggoit : #Rai, scontro in vigilanza su bando cda: Fico e Casellati chiamati in causa - Jenni79430950 : RT @icaro_diretto: Il centrodestra destinazione tg1 + prima rete È il m5s come ogni giorno controlla poltrone ma non quello che succede sul… - icaro_diretto : Il centrodestra destinazione tg1 + prima rete È il m5s come ogni giorno controlla poltrone ma non quello che succed… - enrick81 : @CIAfra73 @famigliasimpson @napoliforever89 @AgoCannella @Tvottiano @misterf_tweets @OltreTv @pazzipergerry… -