Picchia la moglie incinta | l’aggressione davanti ai figli piccoli

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Un uomolae viene arrestato in flagranza, dopo un episodio di inusitata violenza contro lain dolce attesa.la, e per un motivo tremendo. A Reggio Calabria un individuo è finito in manette, fermato da alcuni poliziotti chiamati ad intervenire a causa del trambusto che proveniva dall’abitazione. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

L'uomo ha maltrattato violentemente laspingendola contro una vetrata che è andata in frantumi ferendola gravemente. Tutto davanti agli occhi del figlio di pochi anni. La vittima, ferita, è ...La Polizia di Reggio Calabria ha arrestato un 41enne, in flagranza di reato, per aver aggredito e colpito più volte laincinta di poco più di tre mesi. Gli a genti delle volanti della Questura di Reggio Calabria sono infatti intervenuti nell'abitazione di una donna e hanno arrestato il marito, reggino, che la ...Un uomo picchia la moglie incinta e viene arrestato in flagranza, dopo un episodio di inusitata violenza contro la moglie in dolce attesa ...Gli agenti delle Volanti sono riusciti a fermare il quarantunenne che è stato immobilizzato e arrestato in flagranza.