Partite Iva in profondo rosso (Di mercoledì 17 marzo 2021) La pandemia ha travolto tanti italiani che avevano investito in un'attività in proprio e che, con cali drammatici di fatturato, si sono dovuti arrendere. Così nell'ultimo anno sono spariti circa 20 mila liberi professionisti, con i giovani a pagare il prezzo più alto. Gli aiuti? Anche l'azione del nuovo governo appare troppo lenta rispetto alla crisi di questa categoria. Carlo ha 34 anni. Nel 2015 decide di avviare un'attività in Molise per certi aspetti coraggiosa: «In un periodo in cui l'offerta culturale era nulla» spiega a Panorama «con l'aiuto di alcuni amici ho deciso di aprire un teatro, partendo da zero». L'iniziativa andava talmente bene che Carlo è diventato punto di riferimento per laboratori nelle scuole, nelle carceri, negli ospedali. «A gennaio 2020 ho deciso di prendere uno spazio più grande dopo aver fatto un mutuo». Tempo due mesi, però, la struttura ha chiuso senza ... Leggi su panorama (Di mercoledì 17 marzo 2021) La pandemia ha travolto tanti italiani che avevano investito in un'attività in proprio e che, con cali drammatici di fatturato, si sono dovuti arrendere. Così nell'ultimo anno sono spariti circa 20 mila liberi professionisti, con i giovani a pagare il prezzo più alto. Gli aiuti? Anche l'azione del nuovo governo appare troppo lenta rispetto alla crisi di questa categoria. Carlo ha 34 anni. Nel 2015 decide di avviare un'attività in Molise per certi aspetti coraggiosa: «In un periodo in cui l'offerta culturale era nulla» spiega a Panorama «con l'aiuto di alcuni amici ho deciso di aprire un teatro, partendo da zero». L'iniziativa andava talmente bene che Carlo è diventato punto di riferimento per laboratori nelle scuole, nelle carceri, negli ospedali. «A gennaio 2020 ho deciso di prendere uno spazio più grande dopo aver fatto un mutuo». Tempo due mesi, però, la struttura ha chiuso senza ...

Advertising

M5S_Camera : Da settimane stiamo chiedendo al Governo di accelerare sui ristori a imprenditori, partite Iva, commercianti, artig… - renatobrunetta : Il lavoro pubblico è per le famiglie, le imprese, i ceti medi e per i più poveri. Investire sul capitale umano pubb… - Affaritaliani : Le partite Iva: 'Non resistiamo più' Protesta in Prefettura a Milano. VIDEO - marsigatto : RT @GiancarloDeRisi: Ecco l'Hotel House che a Macerata chiamano il 'ghetto verticale'. Qui la Finanza ha scoperto centinaia di partite IVA… - francescamir48 : RT @GiancarloDeRisi: Ecco l'Hotel House che a Macerata chiamano il 'ghetto verticale'. Qui la Finanza ha scoperto centinaia di partite IVA… -