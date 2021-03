Omicidio di Bolzano, Benno dopo il delitto confessò a un'amica di voler scappare in India (Di mercoledì 17 marzo 2021) Benno Neumair dopo l'Omicidio dei genitori voleva scappare in India. Il 30enne reo confesso della morte del padre e della madre Peter Neumair e Laura Perselli, avrebbe detto a una sua amica di voler ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 marzo 2021)Neumairl'dei genitori volevain. Il 30enne reo confesso della morte del padre e della madre Peter Neumair e Laura Perselli, avrebbe detto a una suadi...

