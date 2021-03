(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorna al successo ladi mister Caneo che al ‘Liguori’ inguaia ile mette in cascina tre punti che avevano creato una vera e propria crisi d’astinenza ai corallini. Un successo sofferto, voluto e, alla fine, meritato. Costruito sul gol die sulla prodezza diche ipnotizza Piccolo dagli undici metri ad inizio ripresa, la squadra torrese si riprende l’intera posta ed una posizione di classifica più tranquilla in vista di una fase decisiva della stagione. Prima occasione del match al 14? con gli ospiti pericolosi con Russotto mavola e devia la conclusione dell’ex fantasista napoletano. Al 18’ arriva il gol dellasugli sviluppi di un calcio d’angolo. Corner liftato di Giannone, incornata di Da Dalt con ...

Advertising

anteprima24 : ** Longo segna, Abagnale para un rigore: è tornata la #Turris, Catania ko ** - IAMCALCIONAPOL : La Turris batte il Catania: segna Longo, Piccolo sbaglia un rigore - Lorenzo__Perni : @becca22cr7 @86_longo Capita una volta a partita però che si divori gol del genere, non segna da mesi - GiadaMazzucco : @veneto_ Longo chi? Ma se quello non segna nemmeno a porta vuota ?? - veneto_ : @GiadaMazzucco Col Cagliari segna pure Longo ?? serviva una prestazione così col Porto. -

Ultime Notizie dalla rete : Longo segna

Forzazzurri

Seconda sconfitta consecutiva per il Catania guidato da Giuseppe Raffaele che perde di misura (1 - 0) sul campo della Turris.la rete della vittoriaal 18esimo minuto. . Ecco il video:I corallini passano in vantaggio al 18 quando capitandevia da sotto porta il calcio d'angolo di Giannone Al 27 Romano sciupa malamente il raddoppio quando, lanciato dal solito Giannone, fa un ...Vittoria preziosissima per la Turris che, dopo tre sconfitte di fila, batte il Catania 1-0. Un'ottima prova dei ragazzi di mister Caneo, che hanno saputo ...Mauro Boselli e Fabrizio Longo portano a compimento un altro dei tasselli fondamentali della saga dampyriana: lo scontro definitivo tra Harlan e Nergal.