Leclerc: “Non lotteremo per vincere il Mondiale” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, non si fa illusioni per l’imminente inizio del Mondiale di Formula 1: “Sono realista, nessun miracolo” “Cercheremo di migliorare rispetto allo scorso anno, ma non ci saranno miracoli. Bisogna essere realisti: anche se lo spero, non credo che lotteremo per il Mondiale 2021” – queste le dichiarazioni di Charles Leclerc a CodeSport. Il pilota della Ferrari non ha voluto illudere i tifosi della rossa. Visto il regolamento, che non permette di cambiare il telaio utilizzato nella scorsa stagione, il cavallino rampante non potrà sviluppare completamente le prestazioni dei mesi passati. “Quando parlavo di riportare la Ferrari ai vertici, era un obiettivo di medio/lungo termine, non mi riferivo direttamente al 2021. Il regolamento tecnico ci impedisce di fare ... Leggi su zon (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il pilota della Ferrari, Charles, non si fa illusioni per l’imminente inizio deldi Formula 1: “Sono realista, nessun miracolo” “Cercheremo di migliorare rispetto allo scorso anno, ma non ci saranno miracoli. Bisogna essere realisti: anche se lo spero, non credo cheper il2021” – queste le dichiarazioni di Charlesa CodeSport. Il pilota della Ferrari non ha voluto illudere i tifosi della rossa. Visto il regolamento, che non permette di cambiare il telaio utilizzato nella scorsa stagione, il cavallino rampante non potrà sviluppare completamente le prestazioni dei mesi passati. “Quando parlavo di riportare la Ferrari ai vertici, era un obiettivo di medio/lungo termine, non mi riferivo direttamente al 2021. Il regolamento tecnico ci impedisce di fare ...

Advertising

WKochF1 : RT @F1Daviderusso: Charles #Leclerc: 'È ancora molto presto per parlare delle prestazioni della #SF21. Quando parlavo di riportare la #Ferr… - Andre89boa : RT @Merr88_: @Andre89boa @ScuderiaFerrari Ti rendi conto che leclerc non arriverà mai ai mondiali vinti da vettel? Grande Ferrari - Merr88_ : @Andre89boa @ScuderiaFerrari Ti rendi conto che leclerc non arriverà mai ai mondiali vinti da vettel? Grande Ferrari - DespricableMe : RT @Gazzetta_it: #F1, #Leclerc: “Non credo la #Ferrari potrà lottare per il #Mondiale #2021” @F1 @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc https://… - infoitsport : Leclerc: “Dobbiamo essere realisti, non ci aspettiamo miracoli” -