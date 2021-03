Le prime parole di Gianni Morandi dopo ?l'incidente: "Più dura del previsto" - (Di mercoledì 17 marzo 2021) Novella Toloni Il cantante è tornato a parlare sui social a una settimana dal brutto incidente nel quale ha riportato profonde ustioni. Un saluto al Bologna e quelle parole che raccontano del difficile momento che sta attraversando dopo sei giorni di silenzio e altrettanti di bollettini medici Gianni Morandi è tornato a parlare e ha scelto di farlo attraverso i social network. L'artista ha rotto il silenzio ad una settimana dal brutto incidente in cui è rimasto coinvolto e dal letto dell'ospedale "Bufalini" di Cesena ha ringraziato la squadra del Bologna, che gli ha fatto arrivare un video di in bocca a lupo per la pronta guarigione. "Grazie ragazzi!", ha scritto il cantante sulle sue pagine Instagram e Facebook, pubblicando il video di Sinisa Mihajlovi? e dei giocatori ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Novella Toloni Il cantante è tornato a parlare sui social a una settimana dal bruttonel quale ha riportato profonde ustioni. Un saluto al Bologna e quelleche raccontano del difficile momento che sta attraversandosei giorni di silenzio e altrettanti di bollettini mediciè tornato a parlare e ha scelto di farlo attraverso i social network. L'artista ha rotto il silenzio ad una settimana dal bruttoin cui è rimasto coinvolto e dal letto dell'ospedale "Bufalini" di Cesena ha ringraziato la squadra del Bologna, che gli ha fatto arrivare un video di in bocca a lupo per la pronta guarigione. "Grazie ragazzi!", ha scritto il cantante sulle sue pagine Instagram e Facebook, pubblicando il video di Sinisa Mihajlovi? e dei giocatori ...

