La Juventus punta sul nero per la seconda maglia 2021 22

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo la prima“classica” e la terza “vintage”, lacambia look con la. Footy Headlines, dopo aver rivelato le prime due divise da gioco, ha svelato le immagini di come sarà la nuova divisa da trasferta disegnata da Adidas per la stagione/22. Lasarà a tinta unita nera, pur non L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Juventus punta

... infatti, sembra in bilico tra una permanenza anche il prossimo anno allaper tentare l'... La giovanesta dimostrando le sue mostruose qualità in questa stagione, trascinando il Borussia ......all'Olimpico contro la Roma dopo l'infortunio muscolare del 13 febbraio contro laal ...e Lozano che tagliano verso il centro per colpire e sfruttano al meglio gli spazi creati dalla...Indiscrezione dalla Spagna riguardante Inter e Juventus: i dettagli Arrivano nuovi rumors e indiscrezioni dalla Spagna, riguardanti non solo Cristiano Ronaldo. Come raccontato da Calciomercato.it, l’a ...Nel 2020 Totti cura gli interessi sportivi del talentuoso centrocampista bianconero, che si sta mettendo in evidenza nella Primavera ...