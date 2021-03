Inter | anche Handanovic positivo Tocca a Radu | ha il Sassuolo nel destino

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo Danilo D'Ambrosio , Antonio Conte perde per positività al CovidSamir. Al pari dei compagni, il portiere sloveno era risultato negativo al tampone effettuato ieri, ma oggi non si ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inter anche

Dopo Danilo D'Ambrosio , Antonio Conte perde per positività al CovidSamir Handanovic. Al pari dei compagni, il portiere sloveno era risultato negativo al tampone effettuato ieri, ma oggi non si è presentato all'allenamento a causa di qualche linea di febbre. Il ...Commenta per primo Colpo di scena in casa: Samir Handanovic è positivo al Covid - 19. I primi tamponi di ieri avevano escluso altri casi oltre a quello di Danilo D'Ambrosio , ma un nuovo giro questa mattina ha riscontrato la positività ...Ha realizzato tre volte il sogno di aspettare un figlio, ma tutte le gravidanze si sono trasformate in un incubo e oggi Monica, una giovane mamma di Matera, può stringere tra le braccia ...Il portiere nerazzurro è risultato positivo al tampone in seguito ai test effettuati questa mattina su tutti i giocatori della rosa interista ...