Il tecnico sbotta su Anderson | “Non accetto critiche su chi non gioca”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) di Marco De Martino Fabrizio Castori si accontenta e si tiene stretto il pareggio, l’ottavo nelle undici partite, ottenuto dalla Salernitana sul campo del Cittadella. Ilè soddisfatto della prestazione dei suoi uomini, soprattutto nella prima parte quando ha fatto la gara al Tombolato senza però concretizzare la mole di gioco prodotta. Poi, come ammesso dallo stesso Castori, nella ripresa i granata sono calati ed è venuto fuori il Cittadella: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo creando ottime opportunità, cogliendo una traversa con Bogdan e tirando spesso in porta. Siamo stati padroni del campo sfruttando i quinti ed andando in profondità. Nella ripresa sono venuti fuori loro, rischiando anche qualcosa perché alla fine abbiamo provato a vincere sbilanciandoci. Il gol –sottolinea Castori- poteva arrivare da un episodio per noi o per loro ma alla fine il pari ...

Ultime Notizie dalla rete : tecnico sbotta

