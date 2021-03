Il Pritzker Prize ai francesi Lacaton & Vassal

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il, la più alta onorificenza per l'architettura, è stato assegnato per il 2021 agli architettiAnnee Jean - Philippeper un'opera che ha dato "la priorità all'...

Il, la più alta onorificenza per l'architettura, è stato assegnato per il 2021 agli architetti francesi Anne Lacaton e Jean - Philippe Vassal per un'opera che ha dato "la priorità all'...Il2021, il "Nobel" per l'architettura, è stato assegnato agli architetti francesi Anne Lacaton e Jean - Philippe Vassal per un'opera che ha dato "la priorità all'arricchimento della ...«Il loro lavoro risponde alle emergenze climatiche ed ecologiche del nostro tempo, nonché alle urgenze sociali, in particolare nel campo degli alloggi urbani». Così la giuria ha premiato i due archite ...Allo studio francese, particolarmente attivo nell'edilizia popolare, il Nobel dell'architettura: «Uno spazio più generoso non è un lusso è estremamente importante per la vita di tutti i giorni» ...