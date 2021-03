Il Comune vuole sfrattare i carabinieri: “Occupano illegittimamente immobile” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Marcianise (Ce) – Il Comune di Marcianise ha intenzione di “sfrattare” i carabinieri dall’immobile in cui hanno sede la Compagnia e la stazione dell’Arma, inaugurato nell’ottobre 2014 alla presenza dell’allora Ministro della Difesa Roberta Pinotti. Per la delibera numero 69 del 15 marzo, emessa dalla giunta comunale guidata dal sindaco Antonello Velardi, i carabinieri occuperebbero infatti “illegittimamente” l’immobile ubicato in via XXIV Maggio; un’occupazione, che secondo l’esecutivo Velardi, andrebbe avanti in modo illegittimo dal 2018, quando è scaduto il contratto di comodato d’uso gratuito dell’immobile che il Comune firmò l’11 maggio 2012 con il Ministero dell’Interno per il tramite ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Marcianise (Ce) – Ildi Marcianise ha intenzione di “” idall’in cui hanno sede la Compagnia e la stazione dell’Arma, inaugurato nell’ottobre 2014 alla presenza dell’allora Ministro della Difesa Roberta Pinotti. Per la delibera numero 69 del 15 marzo, emessa dalla giunta comunale guidata dal sindaco Antonello Velardi, ioccuperebbero infatti “” l’ubicato in via XXIV Maggio; un’occupazione, che secondo l’esecutivo Velardi, andrebbe avanti in modo illegittimo dal 2018, quando è scaduto il contratto di comodato d’uso gratuito dell’che ilfirmò l’11 maggio 2012 con il Ministero dell’Interno per il tramite ...

Il Comune vuole sfrattare i carabinieri: "Occupano illegittimamente immobile" Marcianise (Ce) – Il Comune di Marcianise ha intenzione di "sfrattare" i carabinieri dall'immobile in cui hanno sede la Compagnia e la stazione dell'Arma, inaugurato nell'ottobre 2014 alla presenza de ...

