GTA Online riceve la patch per la riduzione dei tempi di caricamento e funziona correttamente

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Rockstar ha lanciato un nuovo aggiornamento per GTAsu tutte le piattaforme. I giocatori PC in particolare non vedevano l'ora dire l'update perché prometteva di ridurre drasticamente idinotoriamente lunghi del gioco. Tutto è iniziato quando il modder T0st ha approfondito il codice del gioco trovando la ragione per cui GTAimpiega così tanto tempo a caricarsi. In seguito, Rockstar ha effettivamente indagato e ha scoperto che l'utente aveva centrato il problema. Lo sviluppatore ha deciso di implementare ufficialmente queste modifiche nel gioco e ha assegnato al modder $ 10.000. Ora che laè disponibile, i giocatori su PC segnalano grandi miglioramenti per idi. Sul subreddit di GTA ...

Advertising

ArmandaGelsomin : RT @Eurogamer_it: #GTAOnline: la patch per la riduzione dei tempi di caricamento è ora disponibile. - Eurogamer_it : #GTAOnline: la patch per la riduzione dei tempi di caricamento è ora disponibile. - infoitscienza : GTA Online riduce i caricamenti grazie a un modder, Rockstar lo ringrazia - infoitscienza : GTA Online ridurrà notevolmente i tempi di caricamento grazie a un fix creato da un fan - infoitscienza : GTA Online: Rockstar riduce i caricamenti grazie ad un fan -

Ultime Notizie dalla rete : GTA Online

Wired.it

Dopo aver esaminato il codice dial momento del lancio, t0st ha determinato che uno dei principali motivi dell'estenuante caricamento era dovuto all'elaborazione della CPU a thread singolo ...Q uest'oggi un nuovo aggiornamento per il titolo Rockstar. Per la versione PC dii caricamenti sono stati ridotti drasticamente, vediamo come Il famoso titolo di Rockstar Games riceve un aggiornamento per la versione PC. Ha introdotto nuovi veicoli, nuove mappe o armi? ...Rockstar Games ha annunciato che la miglioria individuata da un player sarà presto implementata nel gioco. Il player sarà premiato con 10mila dollari.Il prezzo di questa unità disco esterna Seagate Backup Plus Hub da 8 TB va assolutamente segnalato. Non solo ci troviamo al cospetto di un'unità affidabile, con tutte le garanzie che porta in dote il ...