Gazzetta: la Juve pensa ancora a Milik come centravanti in supporto di Ronaldo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Se Ronaldo a fine stagione decidesse di restare, la Juve avrebbe comunque bisogno di un centravanti che possa assecondare il gioco del portoghese. In pole, per i bianconeri, scrive la Gazzetta, resta sempre l’ex Napoli Milik. “Il polacco piace (e tanto) a Paratici già da tempo, ma la trattativa con De Laurentiis era troppo esosa e complicata. Adesso però Milik è al Marsiglia, che lo ha acquistato a gennaio per 12 milioni, e il presidente dei francesi è Pablo Longoria, vecchia conoscenza della Juve (è stato responsabile dello scouting dal 2015 al 2018). Più o meno per la stessa cifra (avrebbe una clausola da 12 milioni per liberarsi) il centravanti potrebbe tornare in Italia in estate, con uno stipendio in linea con le esigenze economiche bianconere ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sea fine stagione decidesse di restare, laavrebbe comunque bisogno di unche possa assecondare il gioco del portoghese. In pole, per i bianconeri, scrive la, resta sempre l’ex Napoli. “Il polacco piace (e tanto) a Paratici già da tempo, ma la trattativa con De Laurentiis era troppo esosa e complicata. Adesso peròè al Marsiglia, che lo ha acquistato a gennaio per 12 milioni, e il presidente dei francesi è Pablo Longoria, vecchia conoscenza della(è stato responsabile dello scouting dal 2015 al 2018). Più o meno per la stessa cifra (avrebbe una clausola da 12 milioni per liberarsi) ilpotrebbe tornare in Italia in estate, con uno stipendio in linea con le esigenze economiche bianconere ...

