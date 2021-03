Galli | “È una bufala” | ora il danno è drammatico

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Divampa la polemica per la la sospensione del vaccino AstraZeneca in Italia. «Lo stop della campagna vaccinale farà molti più danni di quanti possano fare le vaccinazioni». Lo ha affermato Massimo, primario del Dipartimento di malattie infettive del «Sacco» di Milano, intervenendo ad «Agorà» su Raitre. «In una situazione in cui dobbiamo vaccinare tutti il prima possibile per evitare che la gente muoia - ha spiegato- lo stop non farà per niente bene al vaccino in questione e ad una organizzazione che fatica a decollare per mancanza di dosi». «Credo che l’effetto domino delle sospensioni attuate ieri potesse essere diversamente valutato. E che questo tipo di decisioni potevano essere mediate e anche del tutto evitate». Così il primario del Sacco Massimonel corso dell’evento "Online Talk Sanità Strategie per la ...