Francesca Verdini si è laureata: la dedica a Matteo Salvini (Di mercoledì 17 marzo 2021) Francesca Verdini, 28 anni, fiorentina di nascita giovane compagna di Matteo Salvini ha reso noto oggi d'essersi laureata in Economia e direzione delle imprese. Francesca ha ricevuto le congratulazioni del segretario della Lega che per l'occasione ha pubblicato un post su Instagram dove appare con la neo laureata in un felice primo piano. La Verdini ha raggiunto questo traguardo con impegno e determinazione: ha iniziato i suoi studi in Toscana e li ha terminati nella capitale per varie ragioni. Matteo Salvini fonte InstagramFrancesca Verdini: "Al mio grande amore, Matteo" La Verdini ha condiviso la gioia del momento rivelando di non aver detto a ...

