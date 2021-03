E se Tinny Andreatta tornasse in Rai da numero uno? (Di mercoledì 17 marzo 2021) Andreatta è pronta a tornare in Rai. II Pd la vorrebbe al posto di Salini La Verità, pagina 17, di Maurizio Caverzan. D’accordo, è ancora presto. E le priorità sono altre. Però negli ultimi tempi sono successe un paio di cosette che hanno dato un colpo sull’acceleratore delle grandi manovre per il ricambio dei vertici della Rai. Tanto per cominciare è cambiato il governo e, dall’assetto giallorosso, si è passati a un contesto più ecumenico e con una guida più autorevole. La seconda novità fresca fresca è la nomina di Enrico Letta segretario del Pd, partito che da sempre ha le mani ben impastate in Viale Mazzini. Va ribadito: è possibile che Mario Draghi non senta impellente la necessità di disputare in prima persona una partita delicata che, comunque la si giochi, costa sempre tante energie ai contendenti. E, in questo momento, le energie del presidente del Consiglio ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 17 marzo 2021)è pronta a tornare in Rai. II Pd la vorrebbe al posto di Salini La Verità, pagina 17, di Maurizio Caverzan. D’accordo, è ancora presto. E le priorità sono altre. Però negli ultimi tempi sono successe un paio di cosette che hanno dato un colpo sull’acceleratore delle grandi manovre per il ricambio dei vertici della Rai. Tanto per cominciare è cambiato il governo e, dall’assetto giallorosso, si è passati a un contesto più ecumenico e con una guida più autorevole. La seconda novità fresca fresca è la nomina di Enrico Letta segretario del Pd, partito che da sempre ha le mani ben impastate in Viale Mazzini. Va ribadito: è possibile che Mario Draghi non senta impellente la necessità di disputare in prima persona una partita delicata che, comunque la si giochi, costa sempre tante energie ai contendenti. E, in questo momento, le energie del presidente del Consiglio ...

