Discese di Lenzerheide cancellate, Goggia vince per la seconda volta la coppa di discesa (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sofia Goggia ha vinto la coppa del mondo di discesa femminile. Le difficili condizioni meterologiche che da lunedì imperversano su Lenzerheide (neve, vento e visibilità ridotta) hanno indotto gli organizzatori della località elvetica a cancellare sia la gara femminile che la gara maschile. Una decisione che permette alla campionessa olimpica in carica della specialità di mettere in bacheca il secondo trofeo di cristallo (davanti a Corinne Suter e Lara Gut-Behrami) dopo quello conseguito nel 2018 e appaia Isolde Kostner, regina della discesa nel 2001 e 2002. Ad assicurarle questo meritato trionfo stagionale i successi di Val d’Isère, St.Anton e due volte Crans Montana, uniti al secondo posto sempre in Val d’Isere in gara-1. Infortunatasi a Garmisch alla fine di gennaio (frattura del piatto tibiale ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sofiaha vinto ladel mondo difemminile. Le difficili condizioni meterologiche che da lunedì imperversano su(neve, vento e visibilità ridotta) hanno indotto gli organizzatori della località elvetica a cancellare sia la gara femminile che la gara maschile. Una decisione che permette alla campionessa olimpica in carica della specialità di mettere in bacheca il secondo trofeo di cristallo (davanti a Corinne Suter e Lara Gut-Behrami) dopo quello conseguito nel 2018 e appaia Isolde Kostner, regina dellanel 2001 e 2002. Ad assicurarle questo meritato trionfo stagionale i successi di Val d’Isère, St.Anton e due volte Crans Montana, uniti al secondo posto sempre in Val d’Isere in gara-1. Infortunatasi a Garmisch alla fine di gennaio (frattura del piatto tibiale ...

Advertising

laregione : A Lenzerheide un due di picche e due poker d’assi - ItaSportPress : Discese di Lenzerheide cancellate, Goggia vince per la seconda volta la coppa di discesa - - SciClubCAI_Roma : RT @Fisiofficial: DISCESE CANCELLATE A LENZERHEIDE, @goggiasofia SI AGGIUDICA LA CDM DI SPECIALITA'! #Paris 3° FRA GLI UOMINI - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: #SofiaGoggia vince la coppa del mondo di discesa femminile per la seconda volta dopo il successo nel 2018. L'ufficialità… - EvolaBenedetta : Cancellate le discese di Lenzerheide: per la Goggia è bis di Coppa - La Gazzetta dello Sport -