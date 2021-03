Discesa libera femminile a Lenzerheide cancellata | Sofia Goggia vince la Coppa del mondo

Advertising

Lenzerheide, 17 marzo 2021 " L'infortunio di Garmisch che l'ha privata dei Mondiali di Cortina è stato in parte ripagato dal successo nella coppa del mondo di. A vincerla è stata Sofia Goggia , che ha potuto beneficiare dell'annullamento dell'ultimain programma alle finale di Lenzerheide in Svizzera. La bergamasca, con un recupero ...Sofia Goggia ha vinto la Coppa del mondo di. Alla fine infatti, dopo il rinvio di ieri, sono state cancellate le due libere in programma oggi a Lenzerheide , in Svizzera: l'azzurra conquista il titolo per la seconda volta in carriera, ...La giuria ha deciso di cancellare le due discese libere odierne a Lenzerheide (Svizzera ... ma il tempo è stato avverso e ha reso impraticabile la discesa. Sono molto contenta, è la mia seconda ...Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo 2021 di discesa libera e arricchisce così il suo palmares di lusso. La bergamasca ha conquistato la Sfera di Cristallo al termine di una stagione caratterizzat ...