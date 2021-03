Dida: “Donnarumma può ancora migliorare tanto. Sta diventando un leader” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nelson Dida, preparatore dei portieri del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Gianluigi Donnarumma, un fenomeno tra i pali che nonostante la giovane età, è già un leader e può ancora migliorare tanto. Queste le parole del brasiliano: “Donnarumma? E’ un grande talento. È un ragazzo tranquillissimo, ma sente tanto la partita. Adora il Milan, è molto legato alla squadra e lo fa capire. Perché gli stadi sono vuoti, come ricorda lei, e quindi sentite quello che prima non potevate percepire. Ma un portiere deve gestire un reparto. Gigio urla e fa bene”. I margini di miglioramento, però, sono ancora molto ampi. Dida non ha dubbi su questo: “Il primo punto debole era appunto la comunicazione, ma Gigio lo ha ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nelson, preparatore dei portieri del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Gianluigi, un fenomeno tra i pali che nonostante la giovane età, è già une può. Queste le parole del brasiliano: “? E’ un grande talento. È un ragazzo tranquillissimo, ma sentela partita. Adora il Milan, è molto legato alla squadra e lo fa capire. Perché gli stadi sono vuoti, come ricorda lei, e quindi sentite quello che prima non potevate percepire. Ma un portiere deve gestire un reparto. Gigio urla e fa bene”. I margini di miglioramento, però, sonomolto ampi.non ha dubbi su questo: “Il primo punto debole era appunto la comunicazione, ma Gigio lo ha ...

